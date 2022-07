Clip xe tải suýt tông hơn 20 người dàn hàng chụp ảnh trên cầu Cửa Hội

Your browser does not support the video tag.

Cầu Cửa Hội là cây cầu bắc qua sông Lam, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khánh thành vào tháng 3.2021. Cầu nằm trên tuyến đường ven biển, kết nối thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu Cửa Hội có chiều dài 1.728 m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen.

Hơn 1 năm qua liên tục xảy ra tình trạng nhiều người dừng ô tô, xe máy trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh, gây ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Mới đây, dân xôn xao clip tài xế điều khiển xe tải đúng làn đường phải thắng gấp khi thấy nhóm hơn 20 người lớn mặc đồng phục hồn nhiên đứng dàn hàng chụp ảnh trên cầu Cửa Hội.

Nếu tài xế không phát hiện và thắng xe kịp thời thì có thể tai nạn thương tâm đã xảy ra.

... Hơn 20 người dàn hàng chụp ảnh trên cầu Cửa Hội suýt bị xe tải tông trúng



Nhiều người xem clip chỉ trích nhóm người kia quá thiếu ý thức về an toàn giao thông, chỉ vì muốn có bức ảnh đẹp mà suýt đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Thời gian qua, Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xử phạt nhiều trường hợp dừng xe trái quy định trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh và check in. Thế nhưng, tình trạng này vẫn tái diễn.

Được biết, người dừng xe máy trái phép trên cầu Cửa Hội bị xử phạt hành chính 400.000 đồng, còn tài xế ô tô bị 2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn