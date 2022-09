Clip xe tải cán chết đôi nam nữ ngã ra đường sau va chạm xe máy

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 14 giờ 20 chiều 3.9 xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng ở xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm này, nam thanh niên chở người phụ nữ trên xe máy biển số 19E1-401.62 di chuyển theo hướng từ đường nhánh ra tuyến quốc lộ 70, khu vực ngã tư Quế Lâm (gần UBND xã Phú Lâm) thì va chạm với xe máy khác.

Cú va chạm khiến nam thanh niên mất kiểm soát tay lái, làm ngã xe máy chở người phụ nữ ra đường quốc lộ 70. Cặp đôi không may bị xe tải biển số 19R-017.27 (di chuyển theo hướng ngược lại) cán trúng và tử vong tại chỗ.

Ảnh trích từ clip đôi nam nữ ngã ra đường sau va chạm xe máy bị xe tải cán chết



Nhiều người xem clip cho rằng tài xế xe tải khó có thể xử lý kịp trong tình huống này.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường sau đó để điều tra, làm rõ nguyên nhân tại nạn.

