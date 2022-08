Clip xe máy chạy sát đầu xe ben, 2 người bị cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vào thời điểm này, hai người chở nhau trên cùng xe máy di chuyển nhanh và sát đầu xe ben từ phía sau chạy tới dẫn đến tai nạn.

Hậu quả là xe ben cán hai người trên xe máy tử vong tại chỗ.

... Hiện trường tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ



Tai nạn đáng sợ xảy ra trên quốc lộ 3, gần cổng Trường Tiểu học Lương Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, công an đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn