Clip: Vớt thi thể người đàn ông mắc kẹt trong ô tô ở dưới sông từ mùng 6 Tết, vài giây cuối gây ám ảnh

Theo đoạn clip ghi lại, người dân sau khi tiếp cận được chiếc xe ô tô đã chia nhau ra, người trèo lên trần xe, người tìm cách mở cửa xe... Lúc này, người dân phát hiện tài xế lái xe đã tử vong nên nhanh chóng tìm cách kéo nạn nhân ra ngoài.

Thời điểm đưa thi thể từ phía trong ô tô ra, cả thân xác người đàn ông đã cứng đờ, lạnh ngắt. Ở trên bờ có rất đông người dân theo dõi quá trình vớt thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân. Đó là anh Đ.T.A, sinh năm 1984, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình.

Thông tin trên Vietnamnet, nguyên nhân ban đầu xác định, ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), anh Đ.T.A đi ăn cùng bạn tại quán lẩu trên đường Ngô Quyền, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Đến 19h30 cùng ngày, T.A điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 17A-213.54 đi về nhà.

Khi đến đoạn đường tránh S2, thuộc thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc thì đâm xuống sông Kiến Giang, TP Thái Bình.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn