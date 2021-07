CLIP: Vì sao nguyên phó chủ tịch huyện và nhân viên cây xăng đánh nhau?

Ngày 28-7, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại vụ đánh nhau giữa một nguyên phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk và nhân viên một cây xăng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ông Trần Đ.L và anh Nguyễn N.N sáp vào nhau



Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào trưa 27-7, tại một cây xăng ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột. Hai người xô xát, đánh nhau là ông Trần Đ.L (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) và anh Nguyễn N.N (nhân viên cây xăng).

Theo trình bày của anh Nguyễn N.N, ông L. đến đổ xăng và có mang khẩu trang nhưng không che kín miệng, mũi. Do vậy, anh nhắc nhở thì ông L. chửi bới. "Ông L. liên tục chửi bới và lao vào đánh tôi. Ít phút sau đó, một nhân viên khác chạy ra can ngăn thì ông L. tiếp tục lấy quả sầu riêng ném trúng mặt tôi" – anh N. kể.

Trong khi đó, ông L. cho rằng trưa 27-7, sau khi đi làm rẫy về, ông tới nói đổ 40.000 đồng tiền xăng nhưng nhân viên chỉ đổ 20.000 đồng nên ông đề nghị đổ thêm. Lúc này, nhân viên cây xăng hậm hực và 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

...

Do bực tức, ông L. bỏ đi mà quên trả tiền xăng. Nghe gọi, ông dừng lại lấy bóp trả tiền thì nhân viên cây xăng nói nhiều lời lẽ khó nghe và đòi đánh. Ông L xuống xe xô đẩy thì nhân viên cây xăng đấm ông trước. Ông lấy trái sầu riêng ném về phía nhân viên cây xăng nhưng không trúng. Sau đó, ông L lên xe về thì nhân viên này tiếp tục có lời nói xúc phạm nên ông tiếp tục dùng trái sầu riêng ném trúng. Nhân viên cây xăng lao vào tiếp tục đánh ông...

"Bản chất không liên quan gì đến việc đeo khẩu trang vì tôi ngoài đeo khẩu trang đúng cách còn đội mũ có lớp kính chắn. Có thể trong quá trình cãi nhau, cả tôi và nhân viên cây xăng đều kéo khẩu trang xuống. Tôi có cái sai là nóng nảy quá, còn nhân viên cây xăng cũng hỗn láo với khách lớn tuổi" - ông L nói.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động