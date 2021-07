Clip: Trốn tránh cách ly, cô gái gào khóc thảm thiết khi bị lực lượng chức năng kéo đi

Khi mọi người đang chung tay chống dịch, cố gắng để đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt thì một số người lại có ý thức rất kém. Từ đầu mùa dịch đến nay, không ít trường hợp bị chỉ trích trên mạng xã hội vì khai báo y tế gian dối, trốn cách ly,… Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video quay cảnh một cô gái trốn cách ly và bị lực lượng chức năng tới tận nơi kéo đi.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, cô gái trong đoạn video thuộc diện phải cách ly tập trung nhưng người này lại trốn tránh cách ly. Tuy nhiên, người này lại cố thủ trong nhà, không chịu hợp tác buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế.

Cô gái không chịu đi, gào khóc thảm thiết rồi ngồi bệt xuống đất để chống chế nhưng một người đã đi phía trước cầm 2 tay cô kéo đi, trong khi đó người phía sau cũng nâng người cô lên, đẩy đi. Phải rất vất vả thì lực lượng chức năng mới đưa được cô gái lên xe.

Cô gái cố gắng chống cự khi bị kéo đi cách ly.



Không rõ vụ việc này xảy ra ở đâu nhưng hành động của cô gái nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Người đăng tải video bức xúc: “Trốn tránh cách li. Không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho cộng đồng. Một số người vô ý thức là ảnh hưởng tới nguyên một tập thể”.

...

Một số người khác bình luận:

“Lớn rồi ý thức chút đi. Ở nhà cũng được gì đâu, nhỡ nhiễm bệnh rồi lỡ lây lan cho người khác thì sao”,

“Có lớn mà không có khôn. Dịch bao nhiêu đợt rồi mà nhiều người vẫn ý thức kém quá”,

“Mấy người kiểu này nên phạt thật nặng để răn đe người khác”.

Nhưng một số khác cũng hoài nghi về tính xác thực, thời gian và địa điểm quay lại clip trên. Không rõ vì lý do gì người đăng đầu tiên đã xóa đoạn clip trên nhưng nó vẫn được chia sẻ lại rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn