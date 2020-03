Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8/3, trên một con đường ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe Lamborghini màu đỏ đang chuẩn bị chuyển làn thì bất ngờ tông thẳng vào trụ bê tông giữa 2 làn đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe nát tươm phần đầu, tài xế bị mắc kẹt trong xe.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin