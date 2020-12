Clip: Tôm hùm "tự cầm bút" viết số và sự thật phía sau gây ngỡ ngàng

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 15 giây, ghi lại cảnh một con tôm hùm đất đang dùng càng kẹp lấy chiếc bút bi rồi viết lên giấy dãy số 1,2,3... khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã lập tức gây sốt trên mạng xã hội khi nhận về hàng chục nghìn lượt xem và trở thành chủ để cư dân mạng bàn tán.

"Thiên tài toán học đây rồi", "Ôi sốc thật sự, làm sao nó có thể tự cầm bút được", "Liệu có phải tôi đang mơ không vậy"... là một số bình luận được cư dân mạng để lại.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra rằng, đây chỉ là một clip được dàn dựng. Cụ thể, một đầu bút do con tôm hùm giữ, đầu còn lại do một người khác giữ. Chính người này đã tự viết dãy số chứ không phải con tôm.

Điều đáng nói là dù biết clip này chỉ là dàn dựng nhưng lượt xem vẫn không ngừng tăng lên.

