Clip tổ lái tử nạn khi vượt chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn và tông nát đầu ô tô

Tối 12.1, nhóm 8 thanh niên điều khiển 4 xe máy tốc độ cao, vượt chốt CSGT ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để tránh bị kiểm tra nồng độ cồn.

6 tổ lái trên 3 xe máy đầu tiên vượt chốt CSGT thành công. Trong khi nam thanh niên chở bạn trên chiếc Exciter gặp nạn khi lao thẳng vào đầu ô tô đi đúng luật.

Hậu quả là anh chàng này chết tại chỗ, người ngồi sau nguy kịch và chưa biết có qua khỏi không.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô móp đầu, còn Exciter biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Ô tô bị Exciter tông nát đầu.

Exciter biến dạng.

Một người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn bình luận: “Mấy thanh niên này sống làm khổ bố mẹ, chết làm khổ xã hội, liên lụy tài xế ô tô. Khổ cho bác quá!”.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới