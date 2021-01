Clip: Thanh niên chạy xe máy kéo lê chiến sĩ CSGT trên đường phố Sài Gòn gây phẫn nộ

Sự việc xảy ra vào lúc 20h32 ngày 24/1, trên giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại một phần diễn biến sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, chiến sĩ CSGT cố gắng dừng một chiếc xe máy vi phạm. Tuy nhiên người này không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy, bất chấp chiến sĩ CSGT đang bám vào xe. Sau một lúc đu bám, chiến sĩ CSGT bị trượt chân xuống đường khiến bị kéo lê cả đoạn dài.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi kinh sợ lẫn bức xúc trước hành động liều lĩnh của thanh niên điều khiển xe máy trên.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn