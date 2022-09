CLIP: Thanh niên bán trái cây phá tủ kính lấy vàng vứt ra đường

Trưa ngày 21/9, người dân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy vào tiệm vàng Kim Huyền ở đường Nguyễn Trãi, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh từ clip cho thấy, sau khi chạy vào tiệm vàng, Sơn đã dùng gạch phá bể tủ kính rồi dùng tay lấy vàng vứt ra đường. Sau đó Sơn đã bị người dân khống chế, giao công an địa phương.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại cảnh đối tượng lao vào tiệm vàng

...

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) khai làm nghề buôn bán trái cây, do nợ nần nên tối 20/9 đã đi cướp.

Qua test nhanh, công an xác định Trần Ngọc Sơn dương tính với ma túy. Hiện, Sơn đang bị tạm giữ để điều tra.

Toàn bộ số vàng bị Sơn cướp và vứt ra đường đã được thu hồi.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong