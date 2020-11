Clip: Thản nhiên ôm hôn, sàm sỡ 'vòng 1' của gái xinh, đười ươi còn nhe răng cười nhăn nhở

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người phụ nữ bị đười ươi sàm sỡ. Theo đó, đoạn video được quay tại Công viên Động vật Hoang dã Safari ở Bangkok, Thái Lan.

Video: Thản nhiên ôm hôn, sàm sỡ ‘vòng 1’ của gái xinh, đười ươi còn nhe răng cười nhăn nhở

Đoạn video cho thấy, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu xám buộc cao, mặc áo cúp ngực màu vàng, quần soóc bò đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài trong công viên để chụp ảnh với đười ươi.

Con đười ươi liên tục hôn lên tay, lên má nữ du khách.



Ban đầu, con đười ươi chỉ đứng bên cạnh cô gái và tạo dáng, nhưng sau đó nó đã có một vài cử chỉ thân mật hơn với nữ du khách này khiến những người xung quanh cũng phải đỏ mặt.

Con đười ươi cúi xuống, thản nhiên vòng tay ôm trọn vòng 1 của nữ du khách.

Cụ thể, con đười ươi vòng tay đặt lên bờ vai trắng nõn của nữ du khách, tay còn lại cầm tay cô gái lên, mặt kề mặt. Sau đó, con đười ươi bất ngờ hôn lên má nữ du khách, cúi xuống hôn tay rồi tiếp tục hôn lên má cô thêm lần nữa.

Con đười ươi cười nhăn nhở khi sàm sỡ vòng 1 của cô gái.



Chưa dừng lại đó, con đười ươi này còn ngồi xổm xuống ngay phía sau lưng nữ du khách. Bàn tay “hư” của nó vòng ra phía trước và bắt đầu sàm sỡ vòng 1 của cô gái, đầu không ngừng nghiêng sang một bên để tiếp tục hôn cô gái trẻ đẹp này.

Con đười ươi cố hôn thêm nữ du khách thêm lần nữa trước khi buông tay.



Điều đáng nói hơn là con đười ươi này còn nhe răng cười nhăn nhở với vẻ mặt thỏa mãn. Hành động của con đười ươi này khiến cô gái khá ngạc nhiên và có chút ngượng ngùng.

Trong khi đó những người xung quanh lại bật cười thành tiếng thích thú. Khi con đười ươi buông ra, cô gái vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

