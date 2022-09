Clip tàu hỏa tông chết người đàn ông cố chạy xe qua đường sắt đã hạ barie

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 7 giờ 45 sáng 12.9, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại điểm giao cắt đường bộ - đường sắt thuộc ngã tư Cổ Dũng, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Theo nội dung clip, một người đàn ông đi xe máy cố tình băng qua đường sắt dù hệ thống barie tự động đã hạ xuống. Đúng lúc đó, tàu HP1 trên hành trình từ ga Hà Nội về ga Hải Phòng chạy đến với tốc độ cực nhanh và tông người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn K. (60 tuổi, trú tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

... Khoảnh khắc tàu hỏa tông người đàn ông cố chạy xe máy qua đường sắt đã hạ barie



Theo nhân chứng, khi chạy xe máy qua đường ray, tay ông K. có cầm điếu thuốc.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn đáng sợ, nhiều người khác cũng liều lĩnh băng qua đoạn đường ray này dù hệ thống barie cảnh báo đã hạ xuống.

Clip trên như bài học cảnh báo những ai cố tình vượt barie để chạy qua đoạn đường ray khi tàu hỏa sắp tới.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn