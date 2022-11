CLIP: Tài xế bị nhóm côn đồ chặn xe chém dã man

Trưa 17-11, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang điều tra vụ một tài xế xe du lịch bị nhóm côn đồ chém dã man.

Clip Nhóm côn đồ chặn xe, chém dã man tài xế

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 16-11, tài xế tên H. (ngụ TP Tân An) điều khiển xe du lịch lưu thông theo Quốc lộ 1 hướng TP HCM về TP Tân An. Trong lúc đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi thuộc địa phận xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì trước đầu xe anh H. xuất hiện một nhóm khoảng 10 thanh niên chạy xe máy tới, tay cầm mã tấu, dao tự chế.

... Tài xế H. đang điều trị tại bệnh viện



Anh H. cài chốt cửa xe nhưng bị nhóm người này la hét, đập cửa rồi đánh, chém trúng người anh H. Sau khoảng 5 phút, nhóm người này mới rời đi.

Tài xế H. chạy xe về trung tâm TP Tân An, sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động