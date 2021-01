Clip: Sốc nặng cảnh người mẹ liên tục đạp chân vào 2 bé sinh đôi đang khóc lạc giọng, nghi tâm lý bất thường

Mới đây, mạng xã hội sục sôi chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc một người mẹ biểu hiện bất thường liên tục đạp chân vào mặt 2 bé sinh đôi. Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 24/1 vừa qua tại Dĩ An, Bình Dương.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Sốc nặng cảnh người mẹ liên tục đạp chân vào 2 bé sinh đôi đang khóc lạc giọng (Nguồn: FB)

Theo nội dung đoạn clip, người mẹ trùm kín chiếc chăn lên đầu và cùng 2 con sinh đôi (khoảng vài tháng tuổi) nằm trên võng. Không rõ vì nguyên nhân gì mà người phụ nữ liên tục dùng chân đạp rất mạnh vào đầu và mặt 2 con. Những cú đạp đã khiến 2 cháu bé nằm lăn lóc dúi dụi vào nhau, gào khóc lạc giọng trong sợ hãi và chỉ trực văng ra khỏi chiếc võng.

Trong 1 clip khác được dân mạng chia sẻ, người mẹ còn tỏ rõ tâm lý bất thường khi lấy giấy và bát đội lên đầu, dùng tay đẩy võng của 2 con với lực rất mạnh.

Người đăng tải clip cho biết những người dân chứng kiến sự việc rất sốt ruột nhưng không thể tiếp cận người mẹ nói trên do cửa đã bị khóa trái.

...

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tất cả đều vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh 2 cháu bé sinh đôi bị mẹ bạo hành, mong muốn gia đình cháu bé cũng như cơ quan chức năng sẽ sớm can thiệp để đảm bảo an toàn.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- "Bà mẹ này chắc trầm cảm hay tâm thần hay sao ấy chứ, chứ ai lại đánh con kinh khủng như vậy".

- "Trời ơi làm mẹ kiểu gì vậy, tôi người ngoài nhìn vô còn thương 2 cháu đến khóc".

- "Gia đình đâu nhỉ mà để 2 cháu bé bị đánh như vậy. Mang clip lên công an trình báo đi thôi".

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên MXH.

Tác giả: Tùng

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc