Clip: Rùng mình cảnh tượng xe tải cán 2 người thương vong rồi chạy thẳng

Mới đây, đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Nghệ An vào sáng ngày 23/1 khiến 2 người thương vong đang được chia sẻ khá nhiều trên các trang mạng xã hội. Điều càng khiến nhiều người phẫn nộ là việc tài xế điều khiển phương tiện gây ra tai nạn sau đó đã bỏ trốn.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 23/1 trên quốc lộ 48, đoạn qua cầu Hiếu 1, thuộc địa bàn phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Theo những gì camera hành trình ghi lại, có thể thấy chiếc xe máy do 2 người bị nạn điều khiển khi đang đi trên đường đã bất ngờ trượt ngã. Không may cùng lúc đó, một chiếc xe tải lớn không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều đã lao tới và va chạm với xe bị nạn.

...

Tuy nhiên, chiếc xe tải sau đó không hề có dấu hiệu ngừng lại mà tiếp tục di chuyển như không có chuyện gì xảy ra. Được biết, một trong hai người đã tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ; đồng thời truy tìm phương tiện gây ra vụ tai nạn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị