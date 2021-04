Clip: Quan chức Nam Phi họp online, vợ khỏa thân đi lại phía sau làm cả ủy ban náo loạn

Một cuộc họp của ủy ban chống Covid thông qua phần mềm Zoom đã phải tạm dừng sau khi vợ của một trong những quan chức Nam Phi khỏa thân và xuất hiện trên camera.

Sự kiện đáng xấu hổ này diễn ra khi ông Xolile Ndevu, một thành viên của nhóm Những nhà lãnh đạo truyền thống quốc gia, cơ quan gồm 23 nhà lãnh đạo truyền thống ở Nam Phi, đang họp và bàn về tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở tỉnh Eastern Cape vào hôm thứ Ba.

Trong khi ông Ndevu đang giải thích về cách thức chính quyền tỉnh Eastern Cape làm việc với các bác sĩ địa phương, vợ ông đột nhiên đi ngang phía sau trong tình trạng khỏa thân

Trong đoạn phim, các nhà lãnh đạo khác đã bật cười khiến chủ tịch ủy ban Faith Muthambi phải nhanh chóng can thiệp và tắt camera tạm dừng cuộc họp.

"Inkosi, người phía sau anh ăn mặc thật không đúng cách chút nào. Chúng tôi đang nhìn thấy mọi thứ lồ lộ hết cả ra".

Bà Muthambi sau đó đã báo cáo với Inkosi Sipho Mahlangu, chủ tịch Nhà lãnh đạo truyền thống quốc gia, rằng đây không phải là lần đầu tiên sự việc như vậy xảy ra trong một cuộc họp Zoom.

... Hình ảnh trong đoạn video



Cô nói thêm: "Bất cứ khi nào ủy ban họp với ông Xolile Ndevu là chúng tôi đều nhìn thấy những hình ảnh phóng túng này. Ông nên nhớ mọi thứ đang phát trực tiếp đấy."

Ndevu có thể được nhìn thấy lấy tay che mặt và xin lỗi - "Tôi rất xin lỗi. Tôi đang tập trung vào màn hình chứ không phải ở phía sau. Tôi rất xấu hổ về điều này" - ông Ndevu nói.

Chân dung ông ông Xolile Ndevu



Ngày hôm sau, ông Ndevu giải thích rằng phần mềm Zoom rất mới và ông không thành thạo trong việc sử dụng nó. Ông cũng giải thích thêm rằng cuộc họp diễn ra khá trễ, vào khoảng 7-10 giờ tối. Nhà ông ấy không có không gian nên ông ấy phải làm việc bên trong phòng ngủ.

Ông Xolile Ndevu cho biết vợ ông đã đi ngang chỗ làm việc để vào phòng tắm mà không biết rằng chồng mình đang họp online.

Tác giả: Đức 2 Xích



Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc