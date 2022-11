Clip: Phóng tốc độ kinh hoàng, xe máy tông thẳng vào hông xe tải

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại vụ va chạm giữa một chiếc xe máy và xe tải khiến người xem không khỏi rùng mình.

Cụ thể, một chiếc xe tải đang lưu thông qua ngã tư thì một chiếc xe máy chạy từ bên trái lao tới. Do di chuyển với tốc độ cao, chiếc xe máy bất ngờ tông thẳng vào hông xe.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển văng xuống đường, nằm bất động tại chỗ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại vụ việc đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

"Tốc độ xe máy đúng là thần gió", "Qua ngã tư mà phóng bạt mạng kiểu này bao sao tai nạn", "Đi đứng kiểu này thì chịu thật, qua ngã tư mà không thèm giảm tốc độ"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn