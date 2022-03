Clip: Phát hiện vợ dan díu cùng trai trẻ, chồng bắt quỳ quay video gọi gia đình giải quyết

Khi bắt gặp người bạn đời của mình có hành vi thiếu chung thủy, mỗi người đều sẽ có một cách giải quyết khác nhau.

Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại tình huống khi người chồng bắt gặp vợ mình đang "cặp kè" bên trai trẻ trong một nhà trọ.

Clip: Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình cùng trai trẻ

Theo những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy, khi bắt gặp cảnh tượng nêu trên khi xuống phòng trọ thăm vợ, người chồng không hề dùng bạo lực để giải quyết. Thay vào đó, người này đã lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh cặp đôi đang cúi gằm mặt quỳ trên đất.

...

Vừa quay video, có người còn không ngừng "khuyên nhủ" chàng trai trẻ:

"Thằng em lần sau từ bỏ đi nhé. Đừng lái máy bay nữa, khổ thân thằng em. Mày thiếu gì gái trẻ mà cứ thích bà già".



Ngay sau đó, đã có một người khác trong nhóm "bắt ghen" đã tìm cách gọi về gia đình thông báo sự việc. Khi hỏi phương hướng giải quyết vấn đề, người nhà đã khuyên nên gọi công an để lập biên bản.

Được biết sự việc xảy ra đã khá lâu trước đây nhưng không hiểu vì lý do gì bị "đào" lại và tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn