Clip: Phản ứng của Trường Giang khi bị fan nam cưỡng hôn

Trường Giang là một trong những danh dài được yêu thích nhất tại làng giải trí Việt Nam. Vì lý do này, anh có lịch trình xuất hiện dày đặc trên các show truyền hình.

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Vừa qua, trên mạng xuất hiện đoạn clip được người hâm mộ ghi hình lại khi Trường Giang đang giao lưu cùng fan của mình. Khi xem clip sẽ thấy rằng, dù đang bị fan vây kín nhưng Trường Giang vẫn cảm tỏ ra thái độ gần gũi.

Đặc biệt, dù bị một người đàn ông lạ hôn rất bất ngờ nhưng Trường Giang vẫn rất bình tĩnh và thoải mái với mọi người.

Diễn viên hài Trường Giang tên đầy đủ là Võ Vũ Trường Giang sinh năm 1983, là con trai kế út trong một gia đình có 5 anh chị em. Bước vào nghiệp diễn từ năm 2007 nhưng mãi sau khi thực hiện live show Chàng hề xứ Quảng, cái tên Trường Giang mới thật sự nổi bật. Cũng kể từ đó, hình ảnh "Mười Khó" lan truyền khắp các mặt báo và trở thành cái tên ăn khách xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình.

Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào năm 2018. Họ trở thành cặp vợ chồng được săn đón đặc biệt trong làng giải trí Việt.

Video: Trường Giang bị fan nam hôn bất ngờ.

