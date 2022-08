CLIP: Ớn lạnh ôtô điên tông vợ chồng chủ tiệm trà thương vong

Tối 18-8, tin từ UBND phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát TP HCM, do tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi; tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Tắc Vân về TP Cà Mau.

Hiện trường vụ tai nạn

Phương tiện gây tai nạn được ngành chức năng đưa về để phục vụ công tác điều tra

Clip Ôtô mất lái tông vợ chồng chủ tiệm trà thương vong

Tuy nhiên, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc khóm 7, phường 6 thì bất ngờ mất lái, tông vào cây xanh trước nhà dân chiều ngược lại. Sau đó, ôtô trên tiếp tục tông vào người ông N.T.H. (64 tuổi; ngụ phường 6) và vợ là bà T.T.T.T. khi cả 2 đang đứng trước nhà.

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12m. Tài xế cũng bị thương nặng nên được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

"Trước vụ tai nạn khoảng 5 phút, tôi thấy 2 vợ chồng ông H. đang sửa lại phần ống cống trước nhà. Nghe tiếng va chạm mạnh, tôi chạy ra thì thấy ông H. tử vong, còn bà T. thì bị hất văng ra xa” – một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

