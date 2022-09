Clip ô tô tập lái thắng gấp, bay ngang mặt học sinh vào tường như phim

Your browser does not support the video tag.

Theo nội dung clip, có lẽ vì tránh tông nữ sinh đi xe máy từ trong nhà ra đường nên tài xế ô tô tập lái biển số 98A-245.29 thắng gấp khi đang di chuyển với tốc độ cao. Điều đó dẫn tới ô tô xoay ngang và bay lên cao khi va chạm vào tường chắn, sau đó húc bể chậu cây kiểng và lao tiếp vào tường nhà dân.

Trước đó, ô tô còn đụng trúng xe đạp của nam sinh đứng trước sân nhà. Cậu bé này chuẩn bị chở bạn đi học. Cú va chạm khiến xe đạp xoay đầu vào trong, song thật may là cả hai nam sinh không bị ô tô tông trúng.

Camera an ninh ghi lại sự việc kinh hoàng tại Dốc Thường, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang lúc 13 giờ 3 chiều 14.9.

Theo người chia sẻ clip, ô tô gây tai nạn do nữ học viên tập lái điều khiển chở theo thầy giáo.

Điều may mắn là cả hai người không nguy hiểm đến tính mạng, song đây là kỷ niệm đáng sợ với họ. Ảnh do người dân chụp lại cho thấy ô tô hư hỏng không nhẹ, còn thầy giáo mặt dính đầy máu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa nữ học viên và thầy giáo ra khỏi ô tô.

Clip này làm nhiều người liên tưởng đến vụ việc thầy giáo ngồi uống nước, còn nữ học viên tập lái tông chết bé gái 3 tuổi chiều 11.8 ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cụ thể hơn, khoảng 17 giờ ngày 11.8, bé N.T.T (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được chị họ (11 tuổi) chở trên xe đạp, đi trên tuyến đường của khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu thì bị ô tô tập lái 4 chỗ đi cùng chiều tông trúng. Ô tô tông từ phía sau vào đuôi xe đạp khiến hai bé ngã ra đường.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, N.T.T không qua khỏi do vết thương quá nặng vì bị ô tô chèn lên sau khi ngã.

Cơ quan điều tra xác định ô tô gây tai nạn là xe dành cho học viên tập lái của Trường trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, TP.Nam Định. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong ô tô có hai nữ học viên và người cầm lái là Lê Thị Dung.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Đinh Công Thành là thầy dạy lái ô tô của Dung. Song tại thời điểm ô tô gây tai nạn, ông Đinh Công Thành lại không có trong ô tô mà đang ngồi phía ngoài uống nước.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với thầy giáo và nữ học viên.

