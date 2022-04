Ô tô “điên” lao thẳng vào tiệm bánh mì, ít nhất 3 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc ô tô "điên" gây tai nạn rồi lao thẳng vào một tiệm bánh mì tại Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 chiều 3-4, ô tô 7 chỗ BKS-43A 505.82 lưu thông trên đường gom Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê.

Khi đến đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô bất ngờ bị mất lái tông vào xe ô tô 16 BKS-027.91 đang lưu thông cùng chiều trên đường. Chưa dừng lại, xe tiếp tục với tốc độ cao lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (60A Điện Biên Phủ) mới dừng lại.

10 giây trước lúc xảy ra tai nạn, tiệm bánh mì có khá đông nhân viên đang phục vụ (ảnh cắt từ camera an ninh)

Ô tô "điên" lao thẳng vào tiệm bánh mì, người dân xung quanh giải cứu những người mắc kẹt trong vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng, người dân địa phương nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Tại hiện trường, tiệm bánh mì hư hỏng, xe máy bị hất văng lên vỉa hè, ô tô nổ lốp hư hỏng phần ca bin.

Hiện, lực lượng chức năng đã giăng dây để giải tán người dân hiếu kì, đồng thời khám nghiệm hiện trường tìm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

...

Hiện trường vụ tai nạn:

Ô tô gây tai nạn bị vỡ nát phần cabin

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường vẫn đang được thực hiện

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động