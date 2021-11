Clip: Ô tô 4 chỗ tông ngã chiến sĩ CSCĐ tại chốt kiểm soát dịch rồi tăng ga bỏ chạy

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô tông ngã chiến sĩ CSCĐ, thông chốt kiểm dịch Covid-19 gây xôn xao.

Theo đoạn clip, chiến sĩ CSCĐ đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên xe ô tô 4 chỗ hiệu Vinfast màu đen không chấp hành. Đáng nói, tài xế tiếp tục cho xe chạy và tông thẳng về phía CSCĐ buộc chiến sĩ này phải lùi về sau và ngã lăn ra bên đường. Sau đó, xe ô tô này tăng ga bỏ chạy.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 17/11 tại chốt kiểm dịch Covid-19 đặt trên QL1A đoạn Dốc Xây, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chiến sĩ CSCĐ được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Điệp vào cuộc điều tra và truy tìm chiếc xe ô tô này để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

