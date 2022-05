Clip: Nữ ca sĩ bất ngờ bị rắn cắn trúng mặt khi quay MV

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, nữ ca sĩ có tên Maeta, 21 tuổi, mặc trang phục ren màu đen đang nằm trên thảm, xung quanh là những con rắn đang bò.

Cô liên tục mỉm cười nhưng sau đó bất ngờ bị một con rắn màu đen tấn công. Bất ngờ bị đau, Maeta hất con rắn sang một bên rồi quay người đi. "Ôi con rắn đã cắn cô ấy", một giọng nói vang lên.

...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ ca sĩ đã chia sẻ đoạn clip lên tài khoản Istagram và Twitter cùng dòng chú thích: "Những gì tôi đã trải qua để quay video cho tất cả các bạn. Không bao giờ tái diễn điều này".

Theo People Magazine, toàn bộ rắn được sử dụng quay video đều không có nọc độc. Ngoài vết cắn ở cằm, nữ ca sĩ không bị vết thương nào khác.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn