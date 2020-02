Clip: Nhân viên trạm xăng gặp họa chỉ vì một bất cẩn, ai cũng nên cẩn thận

Tình huống tai nạn hy hữu này đã được camera an ninh của trạm xăng ghi lại được. Cụ thể vào khoảng 16h13 chiều ngày 8/1 vừa qua, một xe ô tô 4 chỗ vào trạm xăng đổ xăng. Khi nhân viên hoàn thành việc bơm xăng, tài xế cũng thanh toán tiền đầy đủ thì khâu cuối cùng lại không được thực hiện: Vòi bơm xăng chưa được rút và nắp bình chưa được đóng.

Tài xế cứ bình thản ngồi trên xe, nhấn ga rời đi. Vòi bơm xăng chưa được rút đã khiến nữ nhân viên vấp ngã, rồi kéo phăng chị đi. Vụ tai nạn khiến tất cả những người chứng kiến không khỏi hoảng hốt.

May mắn là nữ nhân viên không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng.

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên trạm xăng gặp họa chỉ vì một sai sót



Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc