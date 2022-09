Clip: Người xưng "chánh thanh tra" chạy ngược chiều, nhổ nước bọt, chửi thề

Nội dung clip thể hiện nguyên nhân sự giận dữ của người này do tài xế (chạy đúng làn đường) đang chụp ảnh, quay phim lỗi sai của ông.

Chồm ra khỏi cửa ôtô, nhổ nước bọt vào người quay clip.



Lúc này, làn đường của tài xế đi đúng chiều khá thông thoáng, trong khi ở làn ngược lại, ôtô phải xếp hàng dài để di chuyển.

Clip: Người xưng "chánh thanh tra" vi phạm luật giao thông, nhổ nước bọt, chửi bới người ghi hình.

Nhiều người xem clip đoán rằng người đàn ông vì tránh cảnh ùn ứ đã đi ngược chiều.

Trong clip, tài xế quay hình liên tục gặng hỏi người đàn ông "Là chánh thanh tra gì, cơ quan ở đâu?". Người đàn ông không trả lời mà quay trở lại ôtô của mình, lái xe chen vào hàng ôtô đang nối đuôi nhau di chuyển ở làn kế bên để rời đi.

Cuối clip, người đàn ông này còn hạ kính, chồm ra khỏi ôtô, nhổ nước bọt vào tài xế quay clip. Đoạn clip cũng dừng lại ở đây.

Dư luận theo dõi đoạn clip bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người phê phán người đàn ông đi ngược chiều, vi phạm luật giao thông còn có thái độ thách thức, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, do đó nên phạt thật nặng để răn đe chung. Nhiều người còn nhận định cách ứng xử của người đàn ông này là mầm mống gây nên các vụ va chạm, xô xát, thậm chí rơi vào cảnh tù tội từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (thuộc phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Người đàn ông có hành xử khiến dư luận phẫn nộ là N.V.T (trú Hà Nội).

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an quận 7 xác nhận đã nắm được vụ việc. Theo đó, lãnh đạo Công an quận 7 đã chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự quận tiến hành xác minh danh tính của người đàn ông vi phạm luật giao thông trong clip để xử lý theo quy định.

Cũng theo vị này, dựa trên nội dung camera an ninh ghi lại cho thấy "nhân vật chính" đã điều khiển ôtô đi ngược chiều. Vụ việc không dẫn đến xô xát giữa người quay clip và tài xế vi phạm luật giao thông sau đó.

Liên quan vấn đề văn hóa giao thông, lãnh đạo Công an quận 7 cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng ứng xử thiếu văn hóa giao thông, thậm chí sử dụng bạo lực xuất phát từ các tình huống giao thông trên đường. Từ đó có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc và hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội.

Vị này khuyến cáo trong những trường hợp tương tự hoặc khi xảy ra tai nạn, va chạm, các bên cần giữ bình tĩnh, ứng xử có văn hoá, tránh đẩy mâu thuẫn lên cao, đồng thời nên thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất đến giải quyết vụ việc. Mỗi người nhường nhịn một chút, ứng xử văn minh, lịch sự sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông để những câu chuyện đáng tiếc không xảy ra.

Tác giả: Ý Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động