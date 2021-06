Clip: Người phụ nữ nằm lăn lộn trên mặt đất, nghi bị nam thanh niên đánh vì "Bà ấy cởi khẩu trang rồi ho lên mặt tôi!"

TP.HCM thời gian gần đây trở thành một điểm nóng của COVID-19 với số lượng ca mắc mới mỗi ngày luôn đạt mức cao nhất trên cả nước. Hàng loạt địa điểm bị phong tỏa do có liên quan đến ca mắc, thành phố cũng đã không ngừng triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiến hành giãn cách xã hội cũng như buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bên cạnh những người vẫn nghiêm túc thực hiện quy định, từ việc làm nhỏ nhất chung tay từng bước chiến đấu và đẩy lùi đại dịch thì vẫn tồn tại một số mâu thuẫn không đáng có xảy ra giữa người dân trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể như vụ xô xát giữa một người phụ nữ và nam thanh niên được ghi nhận tại TP.HCM trong đoạn video dưới đây.

Clip: Người phụ nữ nghi đã ho vào mặt nam thanh niên nên bị đánh

Từ những hình ảnh đoạn video ghi lại có thể thấy một người phụ nữ trong bộ trang phục màu đen đang nằm lăn lộn trên mặt đất và lấy tay ôm mặt. Nam thanh niên mặc áo vàng, được cho là đã ra tay đánh phụ nữ này đã giải thích lý do bắt nguồn từ hành động quá đáng của người kia, thẳng tay kéo giật khẩu trang của anh xuống và ... ho vào mặt.

"Bà ấy cởi khẩu trang rồi ho lên mặt tôi."

Người phụ nữ nằm lăn lộn trên đất ôm mặt sau khi bị nam thanh niên đánh

Khi một người khác tiến đến nói dù sao hành động đánh người phụ nữ này là không đúng thì không chỉ người thanh niên lên tiếng bản thân chỉ là "tự vệ" mà những người xung quanh sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc cũng đã nhanh chóng bênh vực anh và đồng ý rằng nguyên nhân xuất phát từ người phụ nữ.

Vẫn chưa rõ cụ thể nguyên nhân ban đầu của vụ việc nhưng có thể thấy được sự bức xúc của người dân xung quanh. Video khi vừa được chia sẻ đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến khác nhau:

"Thực sự không thể hiểu được hành động của người phụ nữ trong thời điểm dịch bùng phát như này."

"Dù sao thì việc đánh người cũng là không đúng nhưng gặp trường hợp này cũng bức xúc quá."

"Những trường hợp cố ý lây bệnh cho người khác như này cần sự can thiệp của pháp luật."

Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do gì thì việc hành hung người khác ở nơi công cộng của nam thanh niên cũng không phải là hành động đáng được "hưởng ứng". Nếu đúng sự việc diễn ra như lời kể của nam thanh niên, có thể bình tĩnh xử lý bằng những cách khác chứ không phải chỉ có duy nhất "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" mới giải quyết được vấn đề.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc