Clip: Người phụ nữ đá dép rồi "đi đường quyền" ngay trước mặt CSGT

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đá dép rồi múa võ trước chốt kiểm dịch, đang nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, sau khi bước xuống khỏi xe ô tô, người phụ nữ đứng trước mặt CSGT rồi vung chân đá 2 chiếc dép văng ra xa.

...

Sau đó, người này còn cầm một khúc gậy rồi biểu diễn một số động tác như trong võ thuật. Hành động kỳ lạ này của người phụ nữ đã khiến những người đi đường không khỏi hoang mang, khó hiểu.

Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, hầu hết cư dân mạng đều không khỏi ngao ngán trước hành động của người phụ nữ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn