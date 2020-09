Your browser does not support the video tag.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng hành động của người phụ nữ đang là chủ đề gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

... Chiếc xe sau khi bị người phụ nữ phá hoại



Nhiều ý kiến cho rằng, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì việc phá hoại tài sản của người khác là điều không nên làm. Bên cạnh đó, với hành động hung hăng của mình, người phụ nữ này sẽ nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm từ những người khác.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: saostar.vn