Clip: Người đàn ông tự nhận "nhìn thấy và chiến thắng" COVID-19, xin sống chung với F0 khiến công an chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, không chỉ riêng Việt Nam mà toàn thể nhân loại đang dồn sức "chạy đua" để tìm ra cách nhanh nhất điều trị COVID-19, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, có một số cách điều trị "dở khóc dở cười" khiến ai nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cách điều trị của một người đàn ông tự xưng là "pháp sư" trong đoạn video dưới đây là một ví dụ.

Clip: Người đàn ông tự xưng "pháp sư" đến xin ở cùng F0

Từ đoạn video, có thể thấy một người đàn ông ăn mặc với phong cách khá khác lạ tự xưng là "pháp sư" đã đến một chốt kiểm dịch để bày tỏ nguyện vọng với lực lượng trực chốt.

"Mấy con COVID bé tí đang làm cho nhân loại lũng loạn hết, không nhìn thấy gì. Nhưng tôi đây Đ.X.Đ. đã nhìn thấy nó, đã chiến thắng nó thực sự. Muốn tìm nhà chức trách để nói rõ vấn đề này. Nếu chưa tin cứ test xem tôi có phải F0 hay không. Cho tôi vào sống với F0, hoàn toàn tôi không cần trang bị bất cứ loại (dụng cụ y tế) gì, tôi không lây nhiễm, có gì tôi tự chịu trách nhiệm, được chưa?" - anh Đ. liên tục khẳng định khả năng thần kỳ có thể "nhìn thấy và chiến thắng COVID" của mình. Thậm chí, anh còn chủ động đề nghị đưa vào sống cùng F0.

"Nên ghi hình vào, tôi nói chuyện để truyền tải. Tôi muốn ích nước lợi nhà. Tôi muốn cùng các anh, tôi biết các anh đang là những người đứng đầu chiến dịch này nhưng tôi biết các anh còn chưa an toàn đâu."

"Nhưng hôm nay tôi nói nhỏ như này, nếu muốn COVID không dính vào người, tốt hơn hết là yêu thương muôn loài."

Trước những lời thuyết phục đầy hùng hồn của vị "pháp sư" này cùng phương thức tránh dịch bệnh là "yêu thương muôn loài", các chiến sĩ trực chốt cũng chỉ có thể ngán ngẩm đồng ý và nhanh chóng thúc giục người này về nhà.

Dù không biết sự việc cụ thể diễn ra tại đâu nhưng đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi lời lẽ kỳ lạ của người đàn ông tự xưng "pháp sư" này.

"Nghe thì hay đấy nhưng thời buổi dịch như này mà đòi vào ở với F0 là dở rồi. Tốt nhất là bác nên chiến thắng COVID bằng cách hạn chế đi ra ngoài và đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác nhé!"

"Tinh thần chống dịch rất đáng khen ngợi nhưng phương pháp này thì cũng vô lý quá rồi. Hãy giữ tinh thần này nhưng làm những việc thiết thực hơn nhé bác. Ví dụ như đeo khẩu trang nơi công cộng và không đi ra ngoài đường."

