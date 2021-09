Clip: Người đàn ông cởi trần bất ngờ rơi xuống bàn thờ nhà hàng xóm, gia chủ được phen 'mất hồn'

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng khó tin xảy ra trong một gia đình. Theo đó, khi nghe tiếng động ở khu vực bàn thờ gia tiên, vợ chồng chủ nhà tiến đến gần kiểm tra thì hoảng hốt khi thấy một người đàn ông từ trên trần nhà rơi xuống.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại sự cố xảy ra trong gia đình này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận rôm rả của cư dân mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông chủ nhà sau khi phát hiện người đàn ông đã tức giận nói: "Mày vào đây làm gì? Mày biết đây là phòng thờ người ta không, định phá nhà người ta à. Mau đi lên đi, khẩn trương".

Còn phía người đàn ông vừa từ trên trần nhà rơi xuống cũng lộ rõ vẻ sợ sệt, anh ta chắp tay và lí nhí nói: "Em xin, em lạy anh".

...

Hiện tại vẫn chưa rõ đoạn clip này xuất hiện ở đâu, vào khoảng thời gian nào và nguyên nhân khiến người đàn ông kia rơi trúng ngay bàn thờ nhà người khác là gì?

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bàn luận xoay quanh vụ việc được đưa ra. Nhiều người cho rằng người đàn ông có biểu hiện không bình thường nên mới có hành động kỳ quặc như vậy.

"Chủ nhà chắc được phen mất hồn nhỉ, rơi trúng ở đâu không rơi lại còn rơi ngay bàn thờ nữa chứ"

" Sau vụ việc này, chắc chủ nhà phải đóng trần thật chắc chắn rồi. Nhà có đàn ông còn đỡ sợ chứ nếu chỉ có phụ nữ hoặc trẻ nhỏ mà gặp cảnh này thì chắc hết hồn nhiều ngày liền chứ không đùa"

"Người này có vẻ không bình thường mới có hành động kỳ cục đó, cũng may chủ nhà hiền đấy, không cư xử gì quá thô lỗ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn