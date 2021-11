Clip: Nam thanh niên 2 giờ sáng hóa "người nhện" đu dây điện khiến làng xóm náo loạn

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một đoạn video nam thanh niên có những biểu hiện bất thường leo lên dây điện vào khoảng 2h sáng ngày 8/11 tại Thuận An, Bình Dương.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nam thanh niên 2 giờ sáng hóa người nhện đu dây điện khiến làng xóm hoang mang

Theo như những gì đoạn clip ghi lại, một thanh niên không ngừng đu bám và leo trèo trên những bó dây điện của các hộ gia đình quanh đó. Khoảng cách giữa mặt đất và dây điện khá cao nhưng có vẻ người này không hề thấy hoảng sợ.

...

Dù loạng choạng và khó khăn trong đi lại, thậm chí có lúc tưởng chừng có thể rơi xuống đất nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục di chuyển trong sự lo lắng quan sát của nhiều người. Có thể thấy, phía dưới mặt đất là lực lượng chức năng sẵn sàng đỡ anh chàng khi rơi xuống bất cứ lúc nào, cũng như để bảo vệ an toàn của người dân khu vực.

Đoạn video ngay khi vừa được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo như lời tường thuật của những người dân ở hiện trường cũng như nhiều người suy đoán, nguyên nhân những hành động bất thường này của nam thanh niên là do sử dụng chất kích thích:

"Người nhện trong phim thì 'ngầu' mà người nhện nghiện phiên bản nghiện ngập này thì hãi quá. Người dân sống xung quanh cũng nơm nớp lo sợ".

"Nguy hiểm quá! Khổ mình khổ gia đình, khổ cả những người xung quanh".

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn