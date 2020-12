Clip: Nằm lăn lộn khóc lóc vật vã dưới gầm ô tô, người phụ nữ khiến đám đông kinh hãi

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người phụ nữ nằm lăn lộn dưới gầm ô tô. Đoạn video cho thấy, người phụ nữ mặc đồ đen, chân không đi giày dép đang nằm vật vã trên đường.

Cô ta hết vật vã dưới gầm ô tô lại bò lên vỉa hè, chân tay khua loạn xạ. Không chỉ vậy, cô ta còn gào thét, khóc lóc thảm thiết khiến những người xung quanh hoang mang.

Người phụ nữ nằm vật vã dưới gầm ô tô.



Những người đi đường đều dừng xe lại, không ai dám di chuyển cũng chẳng ai dám tới gần kiểm tra tình hình người phụ nữ kia như thế nào.

Sự việc được cho là xảy ra ở Hà Nội. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh nên mới có hành động như vậy.

... Người phụ nữ lăn lên vỉa hè, gào thét khiến những người xung quanh kinh hãi.



Một số người để lại bình luận:

“Chắc người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh nên mới có những hành động như vậy, chứ người bình thường ai làm vậy”,

“Nhìn chị ta sợ quá. Không ai dám tới gần cũng dễ hiểu thôi”,

“Không biết người nhà của chị ta đâu nhỉ, hy vọng họ sẽ sớm tìm thấy chị”.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn