Clip: Nam hành khách liên tục chửi thề, đấm dã man vào mặt tài xế taxi gây phẫn nộ

Một đoạn video được ghi lại bằng camera theo dõi trên xe taxi đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vụ hành hung của người đàn ông đối với tài xế taxi vào khoảng 23h đêm ngày 23/6 khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Clip: Người đàn ông say xỉn hành hung dã man tài xế taxi

Theo những gì ghi nhận được, một người tài xế taxi đã chở 3 vị khách về nhà, trong đó có 2 người lớn và 1 em nhỏ (có thể là một gia đình). Người phụ nữ và em nhỏ đã lên xe từ trước, chỉ có người đàn ông lên xe sau trong tình trạng không còn tỉnh táo.

Vừa lên xe, người đàn ông này đã không ngừng phàn nàn và liên tục chửi thề. Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục có những hành động và lời nói hạch sách tài xế taxi một cách vô lý rồi bất ngờ lao đến liên tục đấm mạnh vào mặt anh. Tuy nhiên, người tài xế vẫn không đánh trả mà chỉ che mặt tránh bị đánh.

... Người tài xế liên tục bị tấn công



Mặc cho người phụ nữ đã ra sức khuyên bảo, can ngăn; mặc cho đứa trẻ đằng sau bị tình cảnh trước mặt dọa khóc, người đàn ông say xỉn vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Ngay khi đoạn video vừa được chia sẻ đã có không ít người cảm thấy phẫn nộ đối với hành vi vô đạo đức của nam hành khách. Dù với bất cứ lý do không còn tỉnh táo hay gì đi chăng nữa thì hành động của người này là không thể chấp nhận.

"Bác tài quá bình tĩnh. Với những trường hợp như này đánh lại chỉ thiệt thân mình. Có video lưu lại cứ giao cho công an xử lý."

"Mong các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc giải quyết vấn đề này. Đang mùa dịch bệnh, tài xế làm ăn cũng vất vả mà còn bị hành hung như này."

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Doanh Nghiệp & Tiếp Thị