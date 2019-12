Vụ tai nạn xảy ra vào 13h32 ngày 18/12, tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy, một chiếc ô tô hiệu Honda CRV màu trắng chạy với tốc độ cao trên đường. Do không làm chủ được tay lái nên đã lao lên vỉa hè rồi tông mạnh vào cửa một nhà dân.

Va chạm xảy ra khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Rất may không có thương vong về người.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin