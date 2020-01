Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào sáng ngày 13/1, tại cầu Cứng, thị xã Sông Công, Thái Nguyên.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang cầm hung khí chém nhiều nhát vào một người phụ nữ. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người đi đường không khỏi kinh hãi.

Được biết, nạn nhân bị thương khá nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin