Clip: Kinh hãi cảnh cáp treo đột ngột đứt dây, rơi tự do khiến 14 người tử vong thương tâm

Thảm kịch này xảy ra vào lúc 12h trưa 23/5 ở gần hồ Maggiore, Italy và đoạn video quay lại khoảnh khắc kinh hoàng này mới được truyền thông Italy đăng tải. Đoạn video cho thấy, chiếc cáp treo đã về sát đích thì đột ngột bị đứt dây, giật mạnh ra phía sau.

Chỉ 30 giây sau, chiếc cabin rơi xuống rừng thông gần đỉnh Mottarone dù đang ở độ cao 500m rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tốc độ rơi của cáp treo lúc này được ghi nhận là gần 100km/h. Người thân của các nạn nhân cũng như nhân viên cáo treo ở trạm đích chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực mà không thể làm gì được.

Khoảnh khắc cabin bị giật mạnh lại phía sau rồi rơi tự do xuống đất.

Vào thời điểm đó, trong cabin có 15 hành khách. Vụ việc khiến 14 người thiệt mạng, người duy nhất sống sót là một cậu bé 5 tuổi tên là Eitan Biran, đến từ Israel. Toàn bộ gia đình của em gồm bố mẹ, ông bà và em trai đều đã thiệt mạng.

Những người tử vong còn lại bao gồm rất nhiều cặp đôi, có người đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ, có người vừa mới đính hôn với nhau.

Hiện cảnh sát Italy đã bắt giữ chủ sở hữu, giám đốc công ty cáp treo cùng người quản lý đường dây cáp để phục vụ điều tra. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là một dây cáp treo đã bị đứt.

