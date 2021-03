Clip: Khoảnh khắc thiếu nữ rơi xuống từ tầng 3, người dân dùng chăn bông đỡ được

Your browser does not support the video tag.



Sự việc xảy ra vào tối 22/3 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và được người dân quay lại. Đoạn video cho thấy, một bé gái đang treo lơ lửng ở tầng 3 của một tòa nhà dân cư.

Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã vô cùng sợ hãi và không ngừng la hét. Trong khi đó, một nhóm người hàng xóm cầm chăn bông giăng dưới tòa nhà để đỡ bé gái.

Sau một hồi treo lơ lửng trên tầng 3, bé gái rơi xuống dưới, trúng chăn bông của hàng xóm. Bé gái sau đó được đưa tới bệnh viện thăm khám, tuy sức khỏe tốt nhưng vẫn cần nhập viện để theo dõi.

Khoảnh khắc bé gái 13 tuổi rơi xuống từ tầng 3.



Được biết, bé gái này 13 tuổi, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao em lại ở bên ngoài tầng 3.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận, một số người tò mò nguyên nhân bé gái rơi xuống từ tầng 3, trong khi đó số khác ca ngợi hành động dũng cảm của những người hàng xóm. Một số người bình luận:

“May mắn là bé gái không sao. Nhìn đoạn video mà ám ảnh”,

“Tại sao bé gái lại rơi xuống từ tầng 3, tự tử hay chỉ là sự cố? Bố mẹ bé ở đâu trong lúc đó?”

“Những người hàng xóm thật dũng cảm, họ đã cứu bé gái”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn