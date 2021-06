Clip: Khách thả gián vào nồi lẩu để tống tiền nhà hàng

Your browser does not support the video tag.

Khách thả gián vào nồi lẩu để lừa tiền nhà hàng.

Người đàn ông họ Cai đã bị bắt vào tháng trước sau khi anh ta tống tiền tổng cộng 1.800 nhân dân tệ hai nhà hàng trong một ngày, tờ Qianjiang Evening News đưa tin.

Một nhân viên tại một trong những nhà hàng đã báo cảnh sát về người đàn ông này vì cô cảm thấy nghi ngờ sau khi quan sát hành vi của anh ta. Đoạn phim trích xuất từ camera giám sát cho thấy người đàn ông đặt thứ gì đó vào nồi trên bàn của mình khi anh ta đang ăn trưa.

...

Người đàn ông thú nhận với cảnh sát rằng anh ta tìm thấy một con gián chết gần nhà hàng nên giấu nó trong túi rồi khi ngồi ăn, anh ta cố tình làm đổ rau ra khỏi nồi và sau đó mở tay để cho con gián vào nồi.

Người đàn ông thả gián vào nồi lẩu để tống tiền nhà hàng.



Cai cho biết anh đã nghĩ đến kế hoạch này vì từng làm việc trong các nhà hàng trước đây và biết rằng các nhà hàng có xu hướng bồi thường cho khách hàng khi giải quyết những phàn nàn như vậy. Người đàn ông thả gián vào đồ ăn của mình đã yêu cầu bồi thường 1.000 nhân dân tệ từ nhà hàng đầu tiên.

Anh đã áp dụng mẹo tương tự cho nhà hàng thứ hai nơi anh dùng bữa tối. Người đàn ông này lại tìm thấy một con gián trong nồi lẩu và yêu cầu bồi thường 800 nhân dân tệ. Vì nhân viên quán lẩu cho rằng không có vấn đề gì về an toàn thực phẩm nên họ đã gọi cảnh sát. Hai nhà hàng đều thuộc thương hiệu nhượng quyền của Haidilao.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân Trí