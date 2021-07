Clip: Hooligan Anh hành hung dã man CĐV Italia trong đường hầm sân Wembley

Rạng sáng 12/7 (giờ Hà Nội), Anh đã nhận thất bại đau đớn trước Italia sau loạt sút luân lưu may rủi trong trận chung kết EURO 2020.

Sau hơn nửa thế kỷ, người hâm mộ Anh đã rất kỳ vọng “bóng đá sẽ trở về nhà”. Nhưng cuối cùng, “bóng đá lại đến Rome”.

Cay cú vì tuột mất chức vô địch, fan quá khích của “Tam sư” đã chặn cửa ra của sân Wembley, đánh hội đồng các CĐV Italia.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, hooligan Anh đấm đá túi bụi một CĐV Italia dù người này đã ra dấu xin tha.

Đây là hình ảnh vô cùng xấu xí và dã man mà một bộ phận fan quá khích của Anh đã để lại trong mắt người hâm mộ bóng đá thế giới.

Tác giả: Thành An

Nguồn tin: saostar.vn