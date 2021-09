Chiều ngày 26/9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một con hẻm ở quận 7, TP.HCM. Theo một số người dân quanh hiện trường cho biết nạn nhân là một người đàn ông. Thi thể người này không còn nguyên vẹn, phần đầu đứt lìa nằm giữa đường.

Clip: Hiện trường kinh hoàng vụ người đàn ông bị cắt lìa đầu ở quận 7, TP.HCM

Theo một số thông tin ban đầu cho biết, vụ án mạng có liên quan đến đối tượng ngáo đá.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm

Tác giả: Na

Nguồn tin: Báo Đất Việt