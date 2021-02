Clip: Hãi hùng cảnh cô gái tay không bắt rắn hổ mang chúa khổng lồ

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao về đoạn video quay cảnh một cô gái đang dùng tay không bắt rắn. Đoạn video cho thấy, cô gái tuy sở hữu thân hình nhỏ bé nhưng lại đang chiến đấu với một con rắn hổ mang dài khoảng 3m trên đường cao tốc.

Cô cố gắng dùng cả hai tay để giữ lấy phần thân của con rắn. Trong khi đó, loài động vật máu lạnh lại tỏ ra vô cùng giận giữ, liên tục tung ra những cú mổ chết chóc về phía đối phương.

Cô gái liên tục tránh né những cú mổ của con rắn hổ mang chúa.



Trước sự tấn công của con rắn, cô gái không ngừng tránh né. Thậm chí, cô còn vứt cả dép ra để di chuyển được nhanh hơn.

Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã dùng điện thoại để quay lại. Nhìn cảnh con rắn hổ mang chúa phình mang, há miệng tấn công cô gái, người xem không khỏi toát mồ hôi hột.

Con rắn không ngừng tấn công cô gái.

...



Ngay cả những người đàn ông sức dài vai rộng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó cũng không dám tiến lại gần phía con rắn. Thế nhưng, sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô gái cũng thành công bóp trúng cổ con rắn và bỏ nó vào trong bao.

Cô gái cũng thành công bóp trúng cổ con rắn.



Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Đa số mọi người đều nể phục cô gái đó, trong khi số khác lại vô cùng kinh hãi trước những cú mổ của con vật. Một số người bình luận:

“Mỗi lần con rắn quay đầu lại tấn công là mỗi lần tim tôi như muốn rớt ra ngoài”,

“Sợ quá, vậy mà cô ấy lại dám tay không một mình bắt rắn. Nể thực sự”,

“Màn bắt rắn quá chuyên nghiệp, chắc cô ấy nằm trong đội bắt rắn”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn