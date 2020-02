Clip gã trai đi SH ở Hà Nội đánh tài xế già lái xe khách tóe máu rồi bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 17 giờ 30 chiều 5.2, trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông nhẹ giữa xe khách và xe SH biển số 29L1-763.32 của nam thanh niên đội nón mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt.

Không giải quyết mọi chuyện kiểu ôn hòa, gã trai đi SH đấm xối xả vào đầu bác lái xe khách đáng tuổi bố mình.

Là người ngồi trên xe khách, K cho biết tài xế của công ty chị đã gần 60 tuổi bị thanh niên kia đánh bê bết máu.

Lúc sau, một số tài xế GrabBike dừng xe can thiệp thì hắn mới dừng đánh người lớn tuổi.

Tài xế xe khách bị gã trai đi SH đánh tóe máu sau va chạm giao thông.

“Chỉ vì chút va chạm nhẹ trên đường mà nỡ lòng nào nhiệt tình đấm vào mặt người già và yếu hơn, bằng tuổi cha tuổi chú mình. Mọi người đi ra đường cẩn thận, đừng thấy mấy đứa ăn mặc chỉn chu mà tưởng là người lịch thiệp”, chị K bức xúc chia sẻ.

Khi dân mạng trách cứ vì sao những người trên ô tô không xuống can thiệp và giúp bác tài xế, chị K giải thích: “Mình nói thêm là do xe khách chốt cửa nên lúc mọi người nhảy xuống được thì nó đã đánh chú ấy rồi. Lúc mình chụp ảnh là mọi người đã đứng xung quanh nên nó không dám ra tay mạnh nữa, chỉ xô đẩy. Mình là con gái, nhát gan, mọi người đừng chửi”.

Camera hành trình của ô tô phía sau quay lại được cảnh bác tài xế xe khách đầu bê bết máu cố níu tay không cho kẻ đánh mình lái SH bỏ đi nhưng bị gạt tay trúng đầu. Thấy cảnh này, nhiều người xót thương bác tài lớn tuổi.

Chưa rõ ai đúng ai sai trong vụ va chạm xe nhưng do bức xúc hành vi côn đồ của gã trai chạy SH, dân mạng đang truy lùng danh tính và tung tích của hắn qua biển số xe để yêu cầu đền bù tiền thuốc men cho bác tài xế già.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một thế giới