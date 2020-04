Clip Đường Nhuệ cùng vợ làm lễ tặng 5 sư chùa iPhone X và phong bao đỏ

Đằng sau vẻ hào nhoáng của đại gia suốt ngày khoe tiền trên Facebook với cuộc sống giàu có đế vương, Đường Nhuệ (tên thật Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, trú đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) thực chất chỉ là gã lưu manh không hơn không kém.

Thờ Phật, luôn rao giảng đạo lý và cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện từ thiện, song Đường Nhuệ thường xuyên làm những chuyện bất lương.

Vợ của Đường Nhuệ, Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là người nghiện cúng lễ. Trong ngôi nhà to lớn của vợ chồng Đường Dương, ngay ở phòng khách tầng một có bức tượng Phật lớn. Trên tầng cao nhất nhà cũng có tượng Phật.

Trong clip mới được lan truyền trên Facebook, Đường Nhuệ và vợ làm lễ với 5 sư chùa.

Điều gây sốc là họ tặng mỗi sư một iPhone X và phong bao đỏ. Các sư đều vui vẻ nhận quà khủng từ vợ chồng Dương Đường.

Vợ chồng Đường Nhuệ làm lễ tặng iPhone X cho các sư chùa.

Thờ Phật và nghiện cúng lễ nhưng vợ chồng Dương Đường cùng đệ tử đã đánh người đến vỡ xương hàm, máu me toe toét tại nhà. Đó chính là giọt nước cuối cùng gây tràn ly, dẫn đến việc họ bị bắt ngay sau đó.

Nguyễn Thị Dương cũng nổi tiếng sống ảo, luôn xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, đeo vương miện, đi làm từ thiện và còn rớt nước mắt trước mảnh đời bất hạnh.

Facebook cá nhân Nguyễn Thị Dương thu hút nhiều follow và nhiều người không biết về việc làm phạm pháp của bà ta hay để lại bình luận tung hô như "Phật bà giáng thế".

Một số trang điện tử đăng bài viết ca ngợi Nguyễn Thị Dương nhưng đây là những bài dạng PR, đặt hàng, cứ bỏ tiền là có.

Gần đây, dân mạng chia sẻ bài PR ca ngợi Nguyễn Thị Dương như doanh nhân giỏi giang, làm từ thiện như cơm ăn nước uống hàng ngày, trong khi bà chửi người không ngượng mồm, đánh người không gớm tay và để chồng mình thu tiền trên xác chết mỗi người 500.000 đồng. Cụ thể hơn, Đường Nhuệ thu trái phép 500.000 đồng mỗi ca đi hỏa táng của các đám ma ở Thái Bình.

Đến ngày 23.4, Đường Nhuệ đã 3 lần bị khởi tố để điều tra về hai hành vi cố ý gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương ngày 30.3 và trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18.11.2014 cùng hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Tạp chí Một Thế Giới