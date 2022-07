Your browser does not support the video tag.

Nam thanh niên đeo khẩu trang, đầu trần dừng xe máy trên đường, ngó nghiêng và đi tới giật ĐTDĐ của em bé đang chơi gần đó.

Khi hắn chạy ra xe máy và định bỏ chạy thì bị một bé gái, một bé trai và một người đàn ông (được cho là bố của hai đứa trẻ) ngăn cản. Trong đó, người đàn ông tung song phi vào tên cướp nhưng không trúng, nhưng đã đẩy hắn văng khỏi xe máy.

Tiếp đến, anh lao đến đấm vào lưng tên cướp và ôm hắn từ phía sau, xua bé trai ra xa.

Tên cướp định một lần nữa cố leo lên xe máy định bỏ chạy nhưng bị nam thanh niên cởi trần khống chế, vật xuống đất.

...

Sau đó, 4 người nam bủa vây và khống chế kẻ giật ĐTDĐ của trẻ em.

Ảnh trích từ clip đạo tặc giật ĐTDĐ của trẻ em bị dân rượt đánh và khống chế



Clip này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người hả hê vì đạo tặc bị khống chế và bắt giữ.

Một số người cho rằng, thật may vì tên cướp trông khá khù khờ và không mang theo hung khí để chống trả, nếu không người đàn ông và hai em bé có thể lâm nguy.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn