Clip: Đang thi đấu, 11 cầu thủ bị sét đánh gục ngay trên sân

Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa Bena Tshadi và Basanga, thuộc khuôn khổ giải VĐQG Congo.

Cụ thể, khi tỉ số đang là 1-1 thì một luồng sét xanh đánh xuống. 11 cầu thủ của đội chủ nhà ngay sau đó đã ngã rạp xuống sân, kêu la trong đau đớn vì bị sét đán trúng. Các nhân viên y tế đã chạy vào sân để can thiệp nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

"Sét đã đánh chết 11 cầu thủ tuổi từ 20 - 35 và hơn 30 người khác bị bỏng", tờ báo địa phương Kinshasa L'Avenir đưa tin.

Nhưng người ta cũng nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ là vào thời điểm tai nạn xảy ra, cầu thủ của cả Bena Tshadi và Basanga đang đứng xen kẽ nhau trên sân. Tuy nhiên, sét lại chỉ đánh trúng vào toàn bộ 11 cầu thủ đội chủ nhà mà không trúng đội khách.

Theo các nhà khoa học, sở dĩ 11 cầu thủ xấu số bị sét đánh trúng là vì dùng dây giày có chất thép, còn các đối thủ của họ do sử dụng trang phục không hút sét nên đã may mắn thoát nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn