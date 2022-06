Cụ thể, sự việc diễn ra trong một tiệm cắt tóc dành cho thanh niên. Bên cạnh đó còn có bàn pi-a phục vụ khách giải trí trong khi đợi đến lượt "làm đẹp". Lúc này, một nam khách hàng đang ngồi cắt tóc thì bỗng nhiên toàn thân run bần bật, mất ý thức. Sau đó người này ngã nhào, úp mặt xuống đất.

Clip: Đang 'làm đẹp', thanh niên bất ngờ giật đùng đùng, ngã úp xuống đất. (Nguồn: haobarber67)

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều hoảng sợ. Khoảng 3-4 người liền xúm lại kiểm tra tình trạng sức khỏe của vị khách nam.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và bàn luận của cư dân mạng. Tất cả đều tỏ ra hoang mang, thắc mắc nguyên nhân bệnh lý và tình trạng sức khỏe của nam thanh niên.

"Không biết anh ấy có sao không? Dự là bị bệnh gì đó",

"Người nhà mình cũng bị như vậy, bệnh này bệnh động kinh, thỉnh thoảng co giật",

"Thương quá, mong bạn sớm khỏe lại",...

Được biết, ngay khi nhận thấy tình trạng bất thường của khách, mọi người đã nhanh chóng cùng nhau khiêng nạn nhân ra ngoài gọi xe đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết nam thanh niên có tiền sử bị bệnh động kinh. Sau khi nằm nghỉ 1 lúc tại bệnh viện, thanh niên được bác sĩ cho về nhà.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn