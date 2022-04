Clip: Đang đứng nói chuyện, 5 người đàn ông bị "hố tử thần" nuốt chửng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 7/4, tại Thành phố Jaisalmer, bang Rajasthan, Ấn Độ.

...

Trong clip, có 4 người đàn ông đang đứng trò chuyện với nhau trong một xưởng lốp xe. Gần đó có một người đàn ông mặc áo xanh đang cặm cụi ngồi sửa chiếc xe máy.

Khoảng 20 giây sau, sàn bê tông bất ngờ sụp xuống khiến cả 5 người rơi xuống hố và bị chiếc xe máy đè trúng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện vẫn chưa rõ những người này có bị thương hay không.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn