Clip: Đang cãi nhau nảy lửa, cặp đôi ngã khỏi ban công rơi 'bịch' xuống vỉa hè

Đoạn clip dài 7 giây cho thấy Olga Volkova và Yevgeny Karlagin, đều 35 tuổi, dường như đang tranh cãi gay gắt trên sàn ban công tầng 2 của nhà họ ở St Petersburg, Nga.

Video do người qua đường ghi lại đã cho thấy cặp đôi bất ngờ ngã khỏi ban công và rơi xuống vỉa hè. Họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, mặc dù không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Các nhân chứng cho biết cặp đôi có một con trai nhỏ tuổi đã tranh cãi khi ở trên ban công vào khoảng 10 giờ sáng hôm 29/5.

Olga Volkova và Yevgeny Karlagin.

Nhân chứng Denis nói với tờ Komsomolskaya Pravda: "Tôi đang đi dạo với đồng nghiệp và quay cảnh đường phố. Tôi nhận ra hai người họ đang cãi vã và bắt đầu lấy máy quay ghi lại cảnh tượng họ ngã khỏi ban công. Một người có kinh nghiệm y tế ở gần đó, và kiểm tra mạch của họ, nói rằng cả hai đều sống sót. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu".

Trong khi người đàn ông mặc quần áo, người phụ nữ rơi xuống đất trong bộ đồ lót quấn quanh người.

Truyền thông địa phương cho biết cả hai đều bị gãy tay chân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Văn phòng công tố St Petersburg đang xem xét liệu ban công có bị hư hỏng dẫn đến việc truy tố hai người hay không.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn